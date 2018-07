POL-MA: Heidelberg: Zigarettenautomat gestohlen und in Vorgarten "entsorgt" - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) - Ein Heidelberger Bürger meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei und teilte mit, dass er in seinem Vorgarten im Insterburger Weg einen Zigarettenautomat aufgefunden habe. Schnell stellte sich heraus, dass der Automat in der Nacht zuvor in der Zentstraße/Ecke Schmitthennerstraße gestohlen worden war. Der bislang unbekannte Täter hatte den Zigarettenautomaten aus der Verankerung gerissen und ihn dann nur einige Meter weiter wieder im Vorgarten abgelegt. Ob der Unbekannte etwas aus dem Automaten mitgehen ließ, bedarf der weiteren Abklärung. Auch der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

