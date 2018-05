POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Außenbereich einer Diskothek

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12.50 Uhr, brach aus bislang unbekannter Ursache an der Umzäunung des Außengastronomiebereichs einer Diskothek in der Neulandstraße ein Brand aus. Die Schilfmatten an der Umzäunung brannten auf ca. 30 Meter Länge nieder. Das Feuer griff auf Tische und Bänke im Außenbereich, sowie auf einen Anbau der Diskothek über. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Nähe zum Gleisbereich, veranlasste die Deutsche Bahn AG eine Verlangsamung des Zugverkehrs an der Einsatzstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler des PRev. Sinsheim kamen vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

