Sankt Leon-Rot (ots) - Der 70-jährige Peugeot Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der A 5 in Richtung Norden und wollte gegen 16.50 Uhr am Walldorfer Kreuz auf der linken der zwei Abbiegespuren auf die A 6 in Richtung Mannheim auffahren. Hierbei übersah er zu spät, dass es bereits zu Stauungen kam und fuhr auf einen haltenden Sattelzug auf. An einem Motorradfahrer, der direkt hinter dem Sattelzug stand, konnte der 70 -jährige noch vorbei fahren und stieß gegen das hintere linke Heck des Aufliegers, wobei er sowie seine 66-jährige Ehefrau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Das aus Frankreich stammende Ehepaar wurde mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der hierfür angeforderte Rettungshubschrauber war schließlich doch nicht notwendig. Allerdings musste die Fahrbahn während der Landung des Hubschraubers kurzfristig voll gesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein ca. 10 km langer Stau. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird die Höhe des Sachschadens auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Gegen 18.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

