POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Karl-Friedrich-Gymnasium - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 15:40 Uhr, in das Karl-Friedrich-Gymnasium in der Roonstraße ein. Auf unbekannte Art und Weise hatten sich die Täter Zutritt zum Schulgebäude verschafft und im Inneren versucht die Tür zum Sekretariat aufzuhebeln. Diese hielt allerdings den Hebelversuchen stand, sodass sie von einem weiteren Vorhaben abließen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen fielen am Dienstagnachmittag im Bereich des Hinterausgangs drei verdächtige Personen auf, die sich über den Schulhof in unbekannte Richtung entfernten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Laut Zeugenaussagen, sollen die drei Männer im Alter von ca. 18-20 Jahren gewesen sein. Einer von ihnen hatte schwarze Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Dessen Begleiter trug eine weiße Base-Cap.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell