POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag zwischen 17.20 und 18.50 Uhr schlug ein unbekannter Täter an einem in der Durlacher Straße geparkten Mini die rechte Seitenscheibe ein. Aus dem Fußraum der Beifahrerseite entwendete er einen Rucksack mitsamt einer darüber gelegten Strickjacke. Im Rucksack befand sich die Geldbörse der Geschädigten mit Ausweis- und Kreditkarten sowie etwa 200 Euro Bargeld. Außerdem befanden sich noch ein Laptop sowie eine hochwertige Sehbrille darin. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden.

