POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Brand einer Lagerhalle -Pressemeldung 1

Mannheim-Herzogenried (ots) - Am Montag gegen 15.30 Uhr geriet in der Hafenbahnstraße, auf dem Gelände einer dortigen Firma, aus bislang unbekannter Ursache eine Lagerhalle in Brand. Der Brand breitete sich auf den Außenbereich aus und erfasste dort gestapelte Wechselbrücken. Die Feuerwehr ist momentan mit starken Kräften vor Ort und bekämpft den Brand. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Brand ein Mann verletzt, dieser wird momentan von Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Hafenbahnstraße ist zwischen Boveriestraße und Drosselstraße derzeit gesperrt.

