POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Polizeiliche Kontrollaktionen im Rahmen des "Mannheimer Hafenfestivals 2018"

Mannheim-Jungbusch (ots) - Am Samstag und Sonntag fand auf einem eingezäunten Gelände in der Hafenstraße in Mannheim-Jungbusch das sog. "Mannheimer Hafenfestival 2018" statt. An beiden Tagen traten auf mehreren Bühnen mehr als 40 DJ´s auf und unterhielten an beiden Tagen mehrere tausend Besucher. Die Technoveranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend störungsfrei. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen von einer entspannten, friedlichen Stimmung.

Einzig ein 28-jähriger Mann provozierte am Samstag zunächst die eingesetzten Polizeibeamten, übergoss in der Folge einen Beamten mit einem Becher Wasser und widersetzte sich seiner anschließenden vorläufigen Festnahme mit Faustschlägen. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und des Verdachts des Verstoßes gegen das BtMG zur Anzeige gebracht. Während der Kontrolle wurde zudem ein bestehender Haftbefehl gegen den 28-Jährigen bekannt, weshalb er nach der Haftvorführung bei der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Mannheim am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

An beiden Tagen wurden Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung Drogen und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt.

Es wurden 80 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Außerdem gab es sieben Anzeigen wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In einem Fall führte 38-jähriger Mann ein verbotenes Reizstoffsprühgerät mit sich und wurde deshalb angezeigt. Insgesamt wurden 104 Personen und 72 Pkws kontrolliert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Pressestelle

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell