Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Anwesens in der Berghalde brachial auf und verschaffte sich so unberechtigten Zugang. Der Geschädigte, der sich zu dieser Zeit im Untergeschoss aufhielt, nahm Geräusche wahr und ging nach oben. Als er bemerkte, dass eine Türklinke nach unten gedrückt wurde, zog er an dieser Tür und schrie dabei laut auf. Offenbar durch die Anwesenheit des Geschädigten überrascht, suchte der Einbrecher sofort das Weite.

Der Geschädigte "flüchtete" selbst wieder in das UG, schloss sich in einem Zimmer ein und alarmierte die Polizei. Diese nahm mit mehreren Streifenbesatzungen eine Fahndung nach dem Einbrecher auf. Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Angaben zur Sachschadenshöhe sind aktuell ebenfalls noch nicht möglich.

Zeugen, denen am Donnerstag kurz vor 20 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

