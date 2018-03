POL-MA: Heidelberg: Audi A 6 zerkratzt

Heidelberg (ots) - Zeugen suchen die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte für eine Sachbeschädigung an einem geparkten Audi A 6, die sich am Donnerstagmittag in der Poststraße zugetragen hat.

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi gegen 12 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 6 und musste bei seiner Rückkehr, etwa gegen 13.20 Uhr, die Beschädigungen feststellen. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand nahezu den kompletten Wagen, so dass der Geschädigte nun einen Schaden von ca. 4.000 Euro zu regeln hat. Die Polizei schließt nicht aus, dass Passanten der zur Tatzeit stark frequentierten Poststraße auf die Sachbeschädigung aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können. Diese werden daher gebeten, sich unter Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

