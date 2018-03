POL-MA: Schwetzingen: Balkontüre aufgebrochen - Räume durchsucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr kletterte ein unbekannter Täter über die Terrasse eines Anwesens in der Borsigstraße auf den Balkon und wuchtete die Balkontüre auf. Im Innern durchsuchte er sämtliche Räume und Behältnisse. Unklar ist derzeit noch, ob der Einbrecher Gegenstände gestohlen hat. Dies bedarf der weiteren Ermittlungen. Der Geschädigte stellte bei Heimkehr gegen 21 Uhr den Einbruch fest und verständigte die Polizei. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

