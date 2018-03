POL-MA: Schriesheim: Über ein Dutzend Gerätschaften gestohlen Schaden: über 5.000 Euro - Polizei bittet um Hinweise

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Donnerstag suchten bislang unbekannte Täter die Werkstatthalle eines Obsthofes heim und entwendeten daraus etwa 15 neuwertige Werkzeuge der Marken Bosch, Stihl sowie Dewalt. Der Wert dieser Gerätschaften beträgt über 5.000 Euro; darunter befanden sich u.a. ein Stemmhammer, eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber. Die Täter begaben sich zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen auf das Areal und wuchteten die Zugangstüre zur Werkstatthalle brachial auf. Als der Geschädigte am Morgen den Einbruch bemerkt hatte, alarmierte er sogleich die Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen beim Aussiedlerhof gemacht haben und/oder Hinweise zum Verbleib der Arbeitsgeräte geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu kontaktieren.

