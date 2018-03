POL-MA: Walldorf: Urlaubsabwesenheit für Einbruch genutzt - Hinweise an die Polizei erbeten

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In eine Doppelhaushälfte in der Erich-Kästner-Straße brach am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter über ein aufgewuchtetes Fenster im 1. OG ein. Ein Zeuge hatte gegen 20.45 Uhr eine Person mit Taschenlampe wahrgenommen und die Polizei via Notruf alarmiert. Mehrere Streifenbesatzungen rückten unverzüglich aus, umstellten und durchsuchten das Anwesen, allerdings hatte sich der Einbrecher bereits entfernt.

Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt, ebenso Angaben zur Sachschadenshöhe.

Der Zeuge beschrieb den Unbekannten wie folgt: Ca. 180 cm groß, normale Statur; bekleidet mit dunklem/schwarzem Kapuzenpullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war.

Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen gar die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

