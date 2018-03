POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Einbruch in der Lederschenstraße Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei erbeten

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag bzw. -abend drangen bislang nicht ermittelte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Anwesens in der Lederschenstraße im Wieslocher Stadtteil Baiertal durch Aufhebeln der Terrassentüre ein. Diverse Schubladen und Behältnisse wurden im Innern geöffnet und durchsucht. Ob bzw. was die Täter im Einzelnen gestohlen haben, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Als Einbruchszeit kommt 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr in Betracht.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen 19 Uhr einen Knall wahrgenommen, bei einer Nachschau aber nichts Auffälliges feststellen können. Den Sachschaden an der Terrassentüre beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur relevanten Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

