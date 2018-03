POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 3 verletzte bei Verkehrsunfall

Wiesloch (ots) - Drei verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalles am 01.03.2018 gegen 21:05 Uhr auf der L 723 in Höhe Wiesloch. Eine 45 jährige Frau aus Backnang fuhr von der L 594 auf die L 723 auf, dabei geriet sie auf Grund eines Bedienfehlers in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dabei wurden die Unfallverursacherin und beide Personen (56 und 54 Jahre alt) im entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand eine Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

