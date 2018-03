POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: An zehn Autos Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte im Bereich der Schubert- und Hildastraße an insgesamt zehn geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt bzw. abgetreten. Ein Anwohner, der den Schaden an seinem Auto kurz nach 5 Uhr entdeckte, hatte die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung wurden dann die weiteren Autos festgestellt. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/766377 beim Polizeiposten Eppelheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, tel. 06221/34180 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell