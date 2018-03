POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: "Gestohlenes" Fahrrad wieder aufgetaucht - nach schwerem Verkehrsunfall von Bekanntem in Verwahrung genommen

Mannheim (ots) - Mannheim-Neckarstadt: Das "gestohlene" Fahrrad eines Unfallbeteiligten, das nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag, kurz nach 09 Uhr in der Dammstraße verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Ein Bekannter des Unfallopfers hatte das Fahrrad in Absprache mit dem Verletzten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, an sich genommen und an seiner Arbeitsstelle untergestellt. Nachdem er am Mittwoch in der Zeitung von dem Diebstahl las, meldete er sich beim Revier Neckarstadt und brachte das Fahrrad am Nachmittag der Polizei.

