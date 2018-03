POL-MA: Hockenheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen der Autobahnpolizei Walldorf

Hockenheim/BAB 6 (ots) - Das Verkehrskommissariat Walldorf führte am Mittwoch, 28.02.2018, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 16.30 im Bereich der A 6 auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim West (Fahrtrichtung Heilbronn) Schwerpunktkontrollen des überregionalen Verkehrs auf der Autobahn durch. Durch Fahndungsstreifen wurden im fließenden Verkehr Pkw und Lieferwagen aufgenommen und zur Kontrolle in die Kontrollstelle auf der Rastanlage geleitet.

Insgesamt wurden dabei 63 Fahrzeuge und 158 Personen überprüft.

Sechs Verkehrsteilnehmern wurden aufgrund Verdachts der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss Blutproben entnommen. Gegen sechs Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet, es wurden auch kleinere Mengen von Rauschgift sichergestellt.

Weitere Ergebnisse:

- Ein Fahrzeug war ohne Versicherungsschutz - Zwei Personen hielten sich illegal im Bundesgebiet auf - 1 x Verstoß gegen das Waffengesetz, Sicherstellung einer verbotenen Waffe - 4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 x Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Eine Person war zu Festnahme ausgeschrieben - Ein Pkw wurde zwangsweise stillgelegt, das Kennzeichen entstempelt

Die Kontrollmaßnahmen werden fortgesetzt.

