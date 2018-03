POL-MA: Heidelberg: Zwei Diebstähle aus Fahrradkörben im Stadtgebiet Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Mit zwei weiteren Diebstählen aus Fahrradkörben, die sich fast zeitgleich im Heidelberger Stadtteil Rohrbach am Mittwochabend zugetragen haben, beschäftigt sich die Polizei. Die Beamten schließen zudem nicht aus, dass in beiden Fällen dieselben Täter in Frage kommen.

Die Frauen hatten ihre Taschen lose in den Fahrradkörben deponiert, als sie die Herrenwiesenstraße bzw. Karlsruher Straße kurz nach 18 Uhr befuhren. In einem Fall wurde die Geschädigte während der Fahrt von zwei südländisch aussehenden, ca. 18-jährigen Fahrradfahrern in einer ihr unbekannten Sprache angesprochen, in dem zweiten Fall nahm die Geschädigte ebenfalls einen Radfahrer wahr. Unmittelbar nach dieser Ansprache bzw. Wahrnehmung stellten beide das Fehlen ihrer Taschen fest.

Die Heidelbergerinnen verständigten die Polizei. In den Behältnissen befanden sich jeweils Portmonee mit Bargeld und persönlichen Ausweispapieren sowie deren Handys.

Zeugen, die am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf die beiden Vorfälle in der Herrenwiesenstraße bzw. Karlsruher Straße aufmerksam wurden und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

