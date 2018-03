Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag transportierte ein bislang unbekannter Täter den Geldwechselautomaten, der sich im Kellertrakt einer Schule in den M-Quadraten befand, mit einer Sackkarre in die Herrentoilette und brach diesen auf. Mit Bargeld in Höhe von fast 200 Euro suchte der Unbekannte anschließend das Weite.

Der Hausmeister stellte das Fehlen des Automaten an seinem ursprünglichen Standort fest und durchsuchte gemeinsam mit der Polizei das Gebäude. In der Herrentoilette konnte der Automat zusammen mit der Sackkarre aufgefunden werden. Als Tatzeit kommt 15.15 bis 15.30 Uhr in Betracht.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu kontaktieren.

