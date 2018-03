POL-MA: Schwetzingen: Roller kontra BMW - Zweiradfahrerin stürzt und verletzt sich

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Kreuzungsbereich der Richard-Wagner-/Beethovenstraße kollidierten am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr zwei Fahrzeuge. Eine 53-jährige Roller-Fahrerin hatte die Vorfahrtsregel "rechts vor links" nicht beachtet und war im Kreuzungsbereich mit dem BMW einer aus Schwetzingen stammenden Frau zusammengestoßen. Bei dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich die 53-Jährige Verletzungen zu, die erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Während am Roller Schaden von rund 1.000 Euro entstand, schlägt der Schaden am BMW mit ca. 2.000 Euro zu Buche.

