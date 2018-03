Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Laufe des Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Industriestraße ein. Nachdem mehrere Hebelversuche an Fenstern fehlgeschlagen waren, warfen die Täter die Scheibe der Terrassentüre ein und gelangten so ins Anwesen. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden durchsucht und ersten Angaben zufolge diverse Schmuckstücke sowie Sammlermünzen gestohlen.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Verlassen hatten die Geschädigten ihr Haus am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr und mussten bei Rückkehr, etwa gegen 14.35 Uhr, den Einbruch feststellen.

Sie alarmierten sofort die Polizei. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

