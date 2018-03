POL-MA: Rauenberg: Einbruch ins Vereinsheim - Bargeld gestohlen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Brachial verschafften sich über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinsheim in der Rotenberger Straße. Durch das Aufbrechen von Türen gelangten die Unbekannten ins Innere, durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen einen kleinen Tresor auf und erbeuteten schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt, ebenso können Angaben zur Gesamtschadenshöhe nicht gemacht werden. Als Einbruchszeit kommt die Zeit zwischen dem 17.02. und Mittwoch, 28.02. in Betracht. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlhausen, Tel.: 06222/662850, oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell