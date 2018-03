POL-MA: Hemsbach: Beträchtlicher Schaden an Mercedes Cabrio - Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben ?

Hemsbach/Rhein-Necka-Kreis (ots) - Den Lack eines in der Giselherstraße in Höhe des Anwesens Nr. 57 abgestellten schwarzen Mercedes Cabrio zerkratzte ein bislang unbekannter Täter. Zudem drückte dieser wohl mit einem heißen Gegenstand mehrmals gegen das Dach, so dass dort auch Brandflecken festzustellen waren; den Mercedes-Stern ließ der Unbekannte ebenfalls mitgehen.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 6.000 Euro.

Geparkt war der Mercedes zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwochmittag, ca. 12.10 Uhr. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207, oder dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

