POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Brand eines Fahrradcarports

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim darüber informiert, dass ein Carport in einem Hinterhof in der Schwetzinger Straße in Mannheim brennen würde. Die Berufsfeuerwehr Mannheim befand sich mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Wie sich bei der Aufnahme herausstellte, fiel einem 37-jährigen Mann eine Kerze auf den Boden. Diese entzündete eine auf dem Boden liegende Sportmatte aus Schaumstoff. Der 37-Jährige versuchte noch die Matte mittels Decke zu löschen, was jedoch nicht gelang. Schließlich warf er diese aus dem Zimmerfenster, welches sich im 2. Obergeschoss befindet, in den Hinterhof heraus. Die brennende Matte landete auf dem Kunststoff-Wellplattendach des Fahrradcarports eines Nachbaranwesens und setzte das Dach in Vollbrand. Die anrenzende Hausfassade wurde durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4.000.- Euro. Ob bei den untergestellten Fahrrädern ein Schaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Während der Löscharbeiten musste die Schwetzinger Straße in Höhe der Brandstelle bis ca. 20.40 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wie auch der ÖPNV wurde örtlich umgeleitet.

