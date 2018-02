POL-MA: Mannheim: Unbekannter schlägt in der Straßenbahn der Linie 5 nach gegenseitiger Beleidigung auf 34-jährige Frau ein - unbekannter Zeuge ging dazwischen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am vergangenen Mittwoch (21.02.2018) zeigte eine 34-jährige Frau, die mit ihrem dreijährigen Kind in der Straßenbahnlinie 5 unterwegs war, an, von einem bislang unbekannten Mann geschlagen und am Hals gepackt worden sein. Vorausgegangen war wohl eine gegenseitige Beleidigung gewesen, nachdem der Unbekannte der Frau den "ausgestreckten Mittelfinger" gezeigt und diese die Beleidigung erwidert hatte. Die Frau war gegen 10.10 Uhr am Paradeplatz eingestiegen um nach Käfertal zu fahren. Vermutlich weil das Kind mit den Füßen gegen einen Blechkasten unter dem Sitz trampelte, kam es zu den Beleidigungen. Daraufhin, so die Geschädigte, stand der Unbekannte auf, beleidigte die 34-jährige aus der Ukraine in russischer Sprache und schlug der Frau mit der flachen Hand auf die Wange. Als er sein Opfer am Hals griff, stand die 34-Jährige auf und schlug bzw. trat zurück, worauf der Angreifer zurücktaumelte. Als er wieder auf sein Opfer zukam, ging ein couragierter Fahrgast dazwischen und soll den Mann weggestoßen haben. Der gesamte Vorfall soll sich kurz vor der Haltestelle "Exerzierplatz" zugetragen haben. An dieser Haltestelle hat der Täter auch die Straßenbahn verlassen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke bis dünne Figur, er trug schwarz/gar/weiße Arbeitskleidung und hatte einen Rucksack bei sich.

Das Bildmaterial aus der Videoüberwachung der Straßenbahn wurde gesichert und wird derzeit ausgewertet.

Der bislang unbekannte Zeuge sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

