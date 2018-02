POL-MA: Mannheim: Unfallbeteiligter entfernt sich - Hinweise erbeten

Mannheim (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.45 Uhr in der Adler-/Wacholderstraße ereignet und sich der beteiligte Autofahrer unerlaubt entfernt hat.

Ein Mannheimer Fiat-Fahrer bog von der Adler- nach rechts in die Wacholderstraße ab, musste jedoch wegen eines ebenfalls aus der Wacholderstraße abbiegenden Autofahrers seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Dabei kam es zur Berührung der beiden Autos. Die Fahrer einigten sich zunächst darauf, die Unfallstelle zu räumen und anschließend die Modalitäten zu klären. Als der Fiat-Fahrer auch auf die Verständigung der Polizei pochte, stieg der Unbekannte in seinen Wagen und fuhr in Richtung Neckarauer Straße davon.

Nach Angaben des Fiat-Fahrers müsste es sich bei dem verursachenden Wagen und einen schwarzen Mercedes gehandelt haben. Hinter dem Steuer saß ein ca. 20 Jahre alter Mann; konkretere Angaben zu dem Fahrzeug bzw. Kennzeichen konnte er nicht machen.

An seinen Fiat entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Auch das Auto des Verursachers müsste Beschädigungen aufweisen.

Zur Unfallzeit hielten sich mehrere Passanten an der Örtlichkeit auf und könnten den Vorfall beobachtet haben. Diese werden daher gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0621/174-4045, in Verbindung zu setzen.

