POL-MA: Mannheim: Gaststätteneinbruch - Münzgeld erbeutet

Mannheim (ots) - In eine im Kellergeschoß eines Anwesens in der Hafenstraße befindliche Gaststätte drangen in der Zeit zwischen Montagnachmittag, ca. 14.30 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters ein. Im Innern durchsuchten sie Behältnisse und entnahmen aus zwei aufgebrochenen Geldkassetten Münzgeld in Höhe von ca. 1.000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden an dem Fenster entstand, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

