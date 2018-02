POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Holzstapel in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands von gelagertem Holz verständigt. Kurz vor 18 Uhr war aus bislang unbekannter Ursache Holz, das hinter einem Anwesen in der Goethestraße aufgestapelt war, in Brand geraten. Durch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

