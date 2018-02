POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter Diebstahl aus Rucksack - 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) - Ein 15-Jähriger wurde am Dienstagabend nach einem versuchten Diebstahl aus einem Rucksack festgenommen. Eine 35-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg am Friedrichsring unterwegs. Zunächst unbemerkt schlich sich der 15-Jährige von hinten an und versuchte den Rucksack der Frau zu öffnen. Als er dabei gegen eine Papiertasche stieß, wurde das Opfer auf den Jugendlichen aufmerksam. Dieser ergriff sofort die Flucht in Richtung Luisenring. Er konnte jedoch aufgrund einer Personenbeschreibung noch am selben Abend festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell