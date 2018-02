POL-MA: Heidelberg: Bewaffneter Raubüberfall auf Pizzalieferservice - Angestellten bedroht und Bargeld erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch gegen 1.50 Uhr wurde ein Pizzalieferservice in der Eppelheimer Straße von drei bewaffneten Männern überfallen. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten die drei maskierten und mit Messern bzw. einer Pistole bewaffneten Täter den Verkaufsraum und bedrohten den 45-jährigen Inhaber. Einer aus dem Trio durchsuchte mehrere Schubladen und entwendete die Geldbörse des Opfers. Aus der Kassenschublade wurde weiteres Bargeld entnommen. Die Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannter Richtung. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Anschließende umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Täterbeschreibungen:

Tatverdächtiger 1:

ca. 30 Jahre, ca. 180 cm groß, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, einen Schal um den Mund. Er sprach deutsch mit kurdischem Akzent, mit Messer bewaffnet

Tatverdächtiger 2:

ca. 30 Jahre, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, einen schwarz-weißen Schal, sprach ebenfalls deutsch mit kurdischem Akzent, mit Messer bewaffnet

Tatverdächtiger 3:

grüne Halloween Maske mit langem Mund, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, sprach deutsch mit kurdischem Akzent, mit silberfarbenen Pistole bewaffnet

Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat, Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell