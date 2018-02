POL-MA: Heidelberg: Nach Unfall von der Unfallstelle geflüchtet - Sachschaden von 2.000 Euro verursacht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Neckarstaden/Theodor-Heuss-Brücke ereignete, sucht die Polizei. Eine 68-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Bismarckplatz. Kurz vor der Brücke touchierte ein bislang unbekannter Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, den BMW an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter und bog über die Brücke nach Neuenheim ab. Die Geschädigte fuhr hinterher und versuchte den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Nachdem dieser in die Ladenburger Straße abgebogen war, verlor sie das Auto aus den Augen. Es soll sich um einen kleinen kastenförmigen Pkw mit heller/gelber Lackierung gehandelt haben, er müsste vorne links beschädigt sein. Der Unfall wurde der Polizei erst am Dienstagmorgen gemeldet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

