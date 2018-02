POL-MA: Mannheim: Brand in Kellerraum eines Bürogebäudes - 30.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Mülllagerraum im Keller eines Bürogebäudes in der Straße Am Ullrichsberg zu einem Brand. Wie sich herausstellte, war ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehren der Wachen Mitte und Nord löschten den Brand und lüfteten anschließend das Gebäudeinnere. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die weiteren Brandermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

