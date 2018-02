POL-MA: Mannheim: Einbruch in Imbiss - Spielautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Waldstraße ein. Zwischen 23.30 und frühmorgens wurde eine Türe aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Im Innern wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannhe8im-Sandhofen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell