POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Diebstahl aus Fahrradkorb - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Südstadt (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend einer 30-jährigen Frau im Stadtteil Südstadt die Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Markscheide" bemerkte sie, wie ihr ein unbekannter Fahrradfahrer sehr dicht auffuhr. Als sie sich wenige Meter später umdrehte, war dieser jedoch wieder verschwunden. Später stellte sie fest, dass mit dem Radfahrer auch ihre Handtasche mit diversen Schlüsseln, Schuhen und Kosmetika verschwunden waren.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - War bekleidet mit einer schwarzen Jacke - Trug eine schwarze Mütze

Wenige Minuten später schlug ein unbekannter Täter in gleicher Weise im Stadtteil Bahnstadt zu und stahl einer 57-Jährigen auf dem Fahrradweg in Höhe der Willy-Hellpach-Schule den Rucksack aus einer Fahrradtasche. In dem Rucksack befanden sich neben Schlüsseln, Smartphone und verschiedenen Ausweispapieren auch EC- und Kreditkarten sowie Bargeld. Der Rucksack wurde später am Abend an der Tatörtlichkeit mit dem kompletten Inhalt wieder aufgefunden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

