POL-MA: Mannheim: 15.000 Euro Schaden bei Unfall in der Sonderburger Straße

Mannheim (ots) - Ein 18-jähriger VW Up-Fahrer fuhr am Dienstagvormittag vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt in der Sonderburger Straße/Graudenzer Linie haltenden Mercedes auf und zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in einem Krankenhaus weiterbehandelt.

Seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten machten zudem den Einsatz einer Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung erforderlich.

Auch seine Mitfahrerin klagte im Verlauf des Tages über Schmerzen und begab sich ebenfalls in ein Krankenhaus; der Mercedes-Fahrer überstand den Crash offenbar ohne Verletzungen. An VW und Mercedes entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

