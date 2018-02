POL-MA: Walldorf: Einbruch in der Jahnstraße - Wer kann Hinweise geben ?

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bislang unbekannte Täter aus und verschafften sich in der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag gewaltsam Zugang zu deren Anwesen in der Jahnstraße. Die an der Rückseite gelegene Terrassentüre wuchteten die Täter auf und durchsuchten nahezu alle Räume und Behältnisse.

Mit einem vorgefundenen Tresorschlüssel öffneten die Täter diesen und erbeuteten bisherigen Erkenntnissen nach diverse Schmuckstücke. Auch einen Kaffeevollautomaten ließen sie mitgehen. Ob noch weitere Utensilien aus dem Einfamilienhaus gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine Familienangehörige war am Montagmittag letztmals im Haus. Eine Nachbarin bemerkte am Dienstagnachmittag den Einbruch und alarmierte die Polizei. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

