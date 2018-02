POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In die im 1. OG gelegene Wohnung eines Anwesens am Philosophenplatz drangen über das vergangene Wochenende bislang unbekannte Täter ein und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten. Was im Einzelnen gestohlen wurde bzw. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt, da sich die Geschädigten derzeit in Urlaub befinden.

Die Ermittlungen dauern daher an.

Als Tatzeit kommt Freitagmorgen bis Montagmittag in Betracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

