POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbrüche in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in mehrere Gärten in einer Kleingartenanlage im Stadtteil MA-Schönau ein. Die Einbrecher drangen zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 18 Uhr in die Gartenhäuser mehrerer Gärten in der Sonderburger Straße ein. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

