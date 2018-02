POL-MA: Mannheim-Waldhof: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Mannheim-Waldhof (ots) - Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Waldhof. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Saab gegen 21.30 Uhr auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg unterwegs. Dem nachfolgenden 54-jährigen VW-Fahrer war dessen Geschwindigkeit von 30km/h offenbar zu langsam und überholte diesen. An der Ampel zur Altrheinstraße standen beide Fahrzeuge hintereinander und mussten bei Rotlicht warten. Der nun hinter dem VW stehende Saab-Fahrer gab Lichthupe und betätige mehrere Male die Hupe. Daraufhin stieg der 54-jährige Fahrer des VW aus und begab sich zur Fahrertür des Saab, um den 55-Jährigen zur Rede zu stellen. Dieser wiederum fuhr nun los und scherte leicht nach links aus. Dabei erfasste er den Fahrer des VW am Bein. Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell