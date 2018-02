POL-MA: Mannheim: Schiffsunfall auf dem Rhein bei Mannheim

Mannheim (ots) - Am 27.02.2018 gegen 02:00 Uhr kollidierte aus bislang unbekannter Ursache ein talwärts fahrender Containerschubverband zwischen der Hafenausfahrt Mühlauhafen und der Neckarmündung mit der dortigen Steganlage des Terminals Nord. Der Aufprall riss ein ca. 2qm großes Leck in den Schiffsrumpf ober- und unterhalb der Wasserlinie und führte zu einem Wassereintritt von 400 Litern pro Minute. Darüber hinaus wurde die Steganlage stark beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Schiffsladung blieb ebenfalls unversehrt. Die alarmierte Mannheimer Feuerwehr konnte mittels Pumpen das Schiff stabilisieren und ein Sinken des Schiffs verhindern. Der Schubverband, der sich infolge des Aufpralls um 180 Grad gedreht hat, liegt aktuell außerhalb des Fahrwassers, so dass der Schiffsverkehr an der Unfallstelle nicht beeinträchtigt wird. Neben der Mannheimer Feuerwehr sind Vertreter des Wasserschifffahrtsamtes, des Mannheimer Hafens sowie Kräfte der Wasserschutzpolizei an der Unfallstelle im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

