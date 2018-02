POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schwerer Verkehrsunfall, Radfahrer wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Dienstag, kurz nach 09 Uhr befuhr ein 50-jähriger Radfahrer die Kurpfalzbrücke in Richtung alter Messplatz. In Höhe der Lokalität "Alter Bahnhof" wollte er die Dammstraße in Richtung alter Messplatz, über einen Rad- und Fußüberweg mit Lichtzeichenanlage, kreuzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Radfahrer bei "Rot" über den Überweg und wurde auf der Fahrbahn von einem Renault eines 46-Jährigen erfasst, der in Richtung Innenstadt fahren wollte. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Pressestelle

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell