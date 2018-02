POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Schule - Klassenzimmer verwüstet und Schrankfächer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende in der Willy-Hellpach-Schule in der Römerstraße zwei Räume des Schulgesundheitsdienstes völlig verwüstet. In einem weiteren Zimmer wurden darüber hinaus mehrere verschlossene Schrankfächer aufgebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wie der oder die Täter in das Gebäude gelangten ist noch nicht bekannt. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

