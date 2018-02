POL-MA: Heidelberg: Kind von Pkw erfasst und verletzt - Verkehrsunfall bereits vergangene Woche: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Ampelschaltung bzw. Warnblinker am Linienbus geben ?

Heidelberg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (22.02.) gegen 13.30 Uhr kam es in der Karlsruher Straße im Bereich der Haltestelle "Rohrbach Markt" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 72-jährige Mercedes-Fahrer in Richtung Rohrbach unterwegs, als auf Höhe der besagten Haltestelle ein Junge hinter einem Bus die Fahrbahn querte und von dem Auto erfasst wurde.

Der Mann stellte seinen Wagen ab, erkundigte sich bei dem Kind nach Verletzungen, doch dieses "rannte" daraufhin in einen Bus und fuhr mit diesem weg. Wenig später entfernte sich auch der Autofahrer von der Unfallstelle.

Der Junge begab sich zunächst nach Hause. Der Vater verständigte die Polizei; der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die ermittelnden Beamten ist derzeit noch unklar, ob der Junge bei Rotlicht die Straße querte und ob der an der Unfallörtlichkeit stehende Bus das Warnblinklicht eingeschaltet hatte. Zeugen, die am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise zur Ampelschaltung/Warnblinker am Linienbus geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140, in Verbindung zu setzen.

