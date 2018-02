POL-MA: Gaststätteneinbruch in der Moltkestraße

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag auf abschließend nicht geklärte Art und Weise Zugang zu einer Gaststätte in der Moltkestraße. Im Thekenbereich wurden Schränke und Behältnisse durchsucht und ersten Angaben zufolge eine Armbanduhr im Wert von ca. 200 Euro gestohlen. Ob weitere Utensilien entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bemerkt wurde der Einbruch am Sonntag gegen 14 Uhr. Zeugen, die zwischen Mitternacht und Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell