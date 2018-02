Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gescheitert ist der versuchte Einbruch in ein Einfamilienhaus am späten Samstagabend in der Bergstraße im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim.

An einem Fenster im EG machte sich der Täter zu schaffen, konnte dieses allerdings nicht aufhebeln. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Geschädigte vernahm gegen 23 Uhr ein Geräusch, konnte bei einer Nachschau aber nichts Auffälliges erkennen. Erst am nächsten Morgen stellten die Geschädigten die Hebelspuren fest und alarmierten die Polizei. Zeugen, die am späten Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell