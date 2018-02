POL-MA: Neulußheim: Handtasche aus Smart gestohlen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagnachmitttag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Kornstraße abgestellten schwarzen Smart ein und entwendete die im Innern deponierte Handtasche. In der grauen Lederhandtasche befand sich das Portmonee mit Bargeld, EC- und Kreditkarten sowie persönlichen Ausweispapieren. Die Geschädigte parkte ihren Wagen in der Zeit zwischen 15.25 und 19 Uhr. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

