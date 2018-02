POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr brach ein unbekannter Täter ein Gewann Neuwiese/Alte Speyerer Straße das Auto eines 49-Jährigen aus Heidelberg auf, in dem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Das Auto war auf dem Parkplatz des Motorsportclubgeländes hinter der Raststätte Hardtwald abgestellt. Aus dem Wageninnern wurden ein Bluetooth-Empfänger sowie Münzgeld entwendet. Der Schaden am Auto beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

