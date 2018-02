POL-MA: St. Leon Rot/BAB 5: Auffahrunfall - Zeugen gesucht!

St. Leon Rot/BAB 5 (ots) - Eine 27-jährige Autofahrerin verursachte am Sonntagnachmittag auf der A 5 einen Auffahrunfall. Die Frau war kurz vor 17 Uhr mit ihrem Opel auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf fuhr sie aus bislang unbekannter Ursache einem vor ihr bremsenden Lastwagen hinten auf. Der Lkw-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt einfach fort. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Die 27-Jährige hatte bei dem Unfall durch den auslösenden Airbag leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Ihr Opel wurde abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen Lastwagen mit weißer Plane und polnischer Zulassung handeln. Weiteres ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

