POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Hundehalter aufgepasst! Vermeintliche Giftköder ausgelegt.

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) - Bereits am Wochenende wurden in der Max-Planck-Straße auf der Friesenheimer Insel mehrere Giftköder ausgelegt. Passanten fanden mehrere präparierte Hackfleischköder an einer Strecke, die bei Hundehaltern als Strecke zum Gassigehen sehr beliebt ist.

Offensichtlich war das Hackfleisch mit Rattengift versetzt.

Hundehalter werden zur Vorsicht aufgerufen! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell