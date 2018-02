POL-MA: Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Polizeibeamte täuschen 80-jährige Seniorin und erbeuten Bargeld und Schmuck

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Freitagabend meldeten sich mehrere angebliche Polizeibeamte telefonisch bei einer 80-jährigen Hirschbergerin und gaben vor, dass sie Ziel einer Verbrecherbande werden solle. Sie überzeugten die Seniorin, dass sie Bargeld, Schmuck und ihre EC-Karte, inklusive PIN an einen Boten übergeben solle. Die Seniorin übergab hierauf besagte Sachen dem "Boten". Im Anschluss der Übergabe, wurde die Dame bis 00.30 Uhr am Telefon durch angebliche Polizisten hingehalten, so dass sie sich erst danach bei der richtigen Polizei melden konnte. Nun wurde ihr bewusst, dass sie Opfer von Betrügern geworden war. Der materielle Schaden wird auf derzeit knapp 500,- Euro beziffert, ob bereits Abhebungen von dem Konto der Dame getätigt wurden, bedarf der weiteren Abklärung der Kriminalpolizei Heidelberg, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei rät in Fällen von Anrufen angeblicher Polizeibeamter daher dringend:

- Seien Sie misstrauisch! - Bei Anrufen der Polizei erscheint nie die Nummer 110! - Nennen Sie am Telefon nie Namen oder machen Angaben zu ihrem Vermögen! - Rufen Sie die Polizei selbst an, benutzen Sie nicht die Wahlwiederholungsfunktion! - Halten Sie nach einem Anruf, bei dem es um finanzielle Forderungen ging, in jedem Fall Rücksprache mit ihrer Familie. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden. - Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ggf. ihren Vornamen löschen oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

